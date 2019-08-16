Компания Snap выпустила очки с двумя встроенными камерами
Компания Snap выпустила очки с двумя встроенными камерами. Это уже третье поколение такого устройства. Сообщается, что у него есть все шансы превратиться в модный аксессуар.
Когда гаджет активирован и ведет съемку, он оповещает об этом включением двух светодиодных индикаторов. По словам разработчика, этот компактный и стильный аксессуар способен делать трехмерные фотографии и записывать видео различных форматов. Первая такая модель очков была выпущена компанией Snap еще в 2016 году, однако популярности очки со встроенными камерами не снискали. В результате, выпустив на рынок изделий на общую стоимость в 100 миллионов долларов, компания зафиксировала почти 40 миллионов убытков.
В новой версии корпус очков решили сделать стальным, отказавшись от пластика. Новинка доступа всем желающим по цене порядка 400 долларов США. Примечателен и тот факт, что благодаря наличию светодиодов, оповещающих об активации режима съемки, данные очки не будут считаться шпионским оборудованием, которое запрещено для ввоза в некоторые страны, в том числе в Россию.
Когда гаджет активирован и ведет съемку, он оповещает об этом включением двух светодиодных индикаторов. По словам разработчика, этот компактный и стильный аксессуар способен делать трехмерные фотографии и записывать видео различных форматов. Первая такая модель очков была выпущена компанией Snap еще в 2016 году, однако популярности очки со встроенными камерами не снискали. В результате, выпустив на рынок изделий на общую стоимость в 100 миллионов долларов, компания зафиксировала почти 40 миллионов убытков.
В новой версии корпус очков решили сделать стальным, отказавшись от пластика. Новинка доступа всем желающим по цене порядка 400 долларов США. Примечателен и тот факт, что благодаря наличию светодиодов, оповещающих об активации режима съемки, данные очки не будут считаться шпионским оборудованием, которое запрещено для ввоза в некоторые страны, в том числе в Россию.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:11