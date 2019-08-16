Бывший парень Алеси Кафельниковой Никита Новиков встречается с моделью

У Никиты Новикова были отношения с дочерью российского теннисиста Евгения Кафельникова Алесей, которая часто получила от него подарки. Затем сыну ресторатора приписывали романы с разными девушками. Лично сын Аркадия Новикова ни разу не давал комментариев по поводу своих отношений. Тем не менее блогер Мария Лист в своем Instagram-аккаунте вчера опубликовала их совместные фотографии. На них пара обнимается, находясь на яхте в Италии.Возлюбленная Никиты Новикова младше его на год и является популярной моделью. На данный момент знаменитость живет в Нью-Йорке, сотрудничая со многими брендами. Также недавно Мария Лист была замечена в Москве в компании своего избранника.