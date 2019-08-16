Продюсер «Аватара» работает над сериалом о зомби-апокалипсисе





В проекте также задействован продюсер Тео Дюмон, известный по работе над криминальной драмой «Черный клановец». А вот съемками нового сериала о зомби-апокалипсисе займется кинокомпания Buffalo8, которая стала обладателем прав на экранизацию книг писателя. Сообщается, что работу над этой франшизой планировалось развернуть еще в 2016 году, но впоследствии ее неоднократно откладывали.Первая книга из серии Zombie Fallout была запущена в тираж еще в 2010 году. В этой франшизе автор рассказывает историю о выжившей семье, члены которой пытается выжить в мире, наводненном полчищами зомби, оккупировавшими все вокруг. Спасение выживших зависит от ветерана войны Майкла. Примечательно, что истории Марка Тюфо не лишены тонкого юмора, что может привнести в будущий сериал толику забавных моментов на фоне мрачной апокалиптической картины мира.