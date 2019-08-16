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Ольга Бузова возмутила Олега Басилашвили и Василия Ланового, сравнив себя с блокадницей

Поющая телеведущая Ольга Бузова возмутила известных российских актеров театра и кино Олега Басилашвили и Василия Ланового, сравнив себя с блокадницей. По мнению артистов, такими словами нельзя разбрасывать, а перед живыми блокадниками все должны стоят на коленях и просить прощения за то, что пока те голодовали, они все-таки что-то ели во время войны.


Не секрет, что видеоролик Ольги Бузовой, в котором она сравнивает себя с блокадницей, продолжают активно обсуждать СМИ и пользователи Сети. Так, прокомментировали выходку звезды «Дома-2» Иосиф Пригожин, Станислав Садальский, Михаил Боярский, а также депутаты и общественные деятели.

В стороне решили не оставаться и известные актеры Олег Басилашвили и Василий Лановой. В интервью с журналистами телеканала «Царыград» артисты отметили, что их возмущает поведение Бузовой. Басилашвили считает, что каждый должен стоять на коленях перед выжившими блокадниками и просить у них прощения за то, что они что-то, но ели во время войны.

Ольга Бузова возмутила Олега Басилашвили и Василия Ланового, сравнив себя с блокадницей

«Блокада - это страшное горе, города нашего, людей, которые в нем жили», - объяснил актер.

По мнению Олега Валериановича, блокадники выжили только благодаря своей духовности, интеллигентности и самопожертвованию во имя других. Также Басилашвили указал на то, что до сих пор так и не понял, зачем Бузова так сказала, однако уверен, что это сказано с «издевкой» над тем горем.

«Это безобразие», - подчеркнул артист.

К мнению актера присоединился его коллега Василий Лановой, который подметил, что считает выходку Бузовой «мерзостью».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:44

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