Ольга Бузова возмутила Олега Басилашвили и Василия Ланового, сравнив себя с блокадницей

«Блокада - это страшное горе, города нашего, людей, которые в нем жили», - объяснил актер.

«Это безобразие», - подчеркнул артист.

Не секрет, что видеоролик Ольги Бузовой, в котором она сравнивает себя с блокадницей, продолжают активно обсуждать СМИ и пользователи Сети. Так, прокомментировали выходку звезды «Дома-2» Иосиф Пригожин, Станислав Садальский, Михаил Боярский, а также депутаты и общественные деятели.В стороне решили не оставаться и известные актеры Олег Басилашвили и Василий Лановой. В интервью с журналистами телеканала «Царыград» артисты отметили, что их возмущает поведение Бузовой. Басилашвили считает, что каждый должен стоять на коленях перед выжившими блокадниками и просить у них прощения за то, что они что-то, но ели во время войны.По мнению Олега Валериановича, блокадники выжили только благодаря своей духовности, интеллигентности и самопожертвованию во имя других. Также Басилашвили указал на то, что до сих пор так и не понял, зачем Бузова так сказала, однако уверен, что это сказано с «издевкой» над тем горем.К мнению актера присоединился его коллега Василий Лановой, который подметил, что считает выходку Бузовой «мерзостью».