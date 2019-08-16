«Он никого не узнает»: Цымбалюк-Романовская рассказала о состоянии Джигарханяна

«Уверена, что при встрече Армен Борисович меня бы уже не узнал. Он бы не смог назвать меня по имени или вспомнить мою фамилию. Разумеется, речь не только обо мне. Провалы в памяти были у него еще при мне, но тогда нам удавалось это скрывать», - приводит издание слова украинской пианистки.





«Не знаю, что с ним делают его так называемые друзья, но его состояние резко ухудшилось. При этом, как я понимаю, в мозге уже происходят какие-то необратимые изменения», - сетует бывшая супруга Армена Джигарханяна.Напомним, ранее стало известно о том, что Армену Джигарханяну провели сложную операцию на сердце в одной из столичных клиник. Отмечалось, что состояние актера медики оценивают как тяжелое, однако артист при этом находится в сознании.