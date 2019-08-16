АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Австралийский диетолог назвала 7 продуктов для быстрого…
EUR 73.46 USD 65.89
Курс валют на 16.08.2019

Работа в офисе может раньше времени свести в могилу

Ученые утверждают, что работа в офисе может раньше времени свести в могилу. Исследования показали: подобный труд ничуть не безопаснее физического труда на строительной площадке.

Проведенные группой ученых из Университета Гонконга исследования подтверждают, что ненормированный рабочий день чреват развитием диабета второго типа, проблем с психикой и общего ухудшения здоровья. Специалисты считают, что подобные заболевания являются следствием снижения физической активности, неправильного питания, курения и регулярного употребления алкогольных напитков. Кроме того, статистические данные говорят о том, что работающий сверхурочно сотрудник офиса подвержен большому риску травм и несчастных случаев.

Стрессы и переутомление негативно сказываются на качестве сна, а отсутствие полноценного отдыха, в свою очередь, снижает концентрацию. В итоге те, кто работает более 55 часов в неделю на 61% больше подвержены риску травм, а также чаще становятся жертвами инсультов и инфарктов.

Специалисты из Университета Хельсинки отмечают, что трудоголики, которые поглощены своей работой и проводят в офисе значительно больше требуемого времени, пренебрегая отпусками и выходными, умирают значительно раньше заядлых путешественников. Постоянный стресс и минимум отдыха напрямую влияют на работу сердечно-сосудистой системы, что и является основной причиной опасности подобного ритма жизни. Поэтому ученые считают, что офисный труд ненамного безопаснее строительных профессий, которые подразумевают физические нагрузки, и может запросто свести в могилу раньше времени.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт рассказал о курсе рубля на ближайшие…
Певица Слава назвала дочь Александру…
Названа цена дизельной модификации американского пикапа RAM 1500 2020…
Продюсер «Аватара» работает над сериалом о…
Ольга Бузова возмутила Олега Басилашвили и Василия Ланового, сравнив себя с…
Работа в офисе может раньше времени свести в…
Врачи рассказали, как сохранить суставы…
«Он никого не узнает»: Цымбалюк-Романовская рассказала о состоянии…
Китайский кроссовер Changan CS35 Plus обзавелся российским…
Яна Рудковская пустилась в пляс на концерте Светланы…
Подруга певицы Нюши случайно показала в Сети лицо ее новорожденной…
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган завуалировано объяснил, чем его новая пассия Нино Нинидзе лучше светской…
Рита Дакота стала жертвой обманщиков из фейковых благотворительных…
Huawei P30 Pro стал лучшим смартфоном на…
В Сети появился детский снимок Аллы Пугачевой с…
Американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской…
Составлен список хороших автомобилей, отсутствующих на российском…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева продает дом…
Врач-гинеколог рассказала об опасности родов после 60…
Вера Брежнева: «Муж любит видеть меня без…
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева пострадала после съемок в шоу на необитаемом…
Житель Зеленогорска сделал эффектное фото яркого…
Иосиф Пригожин вместе с Валерией откладывают деньги на…
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган и его новая пассия Нино Нинидзе познакомили…
Медики назвали полезные свойства…
E Ink показала первый в мире принтер для электронной…
44-летняя Екатерина Архарова впервые стала…
Австралийский диетолог назвала 7 продуктов для быстрого…
В Уфе на судебного пристава наложили порчу с помощью мертвой…
National Interest сравнил бомбардировщики Ту-160 и…
Екатерина Андреева поделилась размышлениями о вреде…
Наталья Водянова поделилась фотографией дочери Невы с шикарной…
Эксперт дал секс-советы для пожилых…
Компания Berlin презентовала чемодан для космических…
Роза Сябитова пояснила, что такое быть супругой состоятельного…
Гарик Сукачев работает над новым альбомом…
Татьяна Буланова удивила поклонников пляжным фото в…
Чаи помогают справиться с заболеваниями пищеварительной…
Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина сильно похудела из-за стрессов на…
Пьер Ришар: «В трудные моменты я смотрел на звёзды и верил, что всё будет…
Просмотреть все новости