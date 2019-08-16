Работа в офисе может раньше времени свести в могилу





Проведенные группой ученых из Университета Гонконга исследования подтверждают, что ненормированный рабочий день чреват развитием диабета второго типа, проблем с психикой и общего ухудшения здоровья. Специалисты считают, что подобные заболевания являются следствием снижения физической активности, неправильного питания, курения и регулярного употребления алкогольных напитков. Кроме того, статистические данные говорят о том, что работающий сверхурочно сотрудник офиса подвержен большому риску травм и несчастных случаев.Стрессы и переутомление негативно сказываются на качестве сна, а отсутствие полноценного отдыха, в свою очередь, снижает концентрацию. В итоге те, кто работает более 55 часов в неделю на 61% больше подвержены риску травм, а также чаще становятся жертвами инсультов и инфарктов.Специалисты из Университета Хельсинки отмечают, что трудоголики, которые поглощены своей работой и проводят в офисе значительно больше требуемого времени, пренебрегая отпусками и выходными, умирают значительно раньше заядлых путешественников. Постоянный стресс и минимум отдыха напрямую влияют на работу сердечно-сосудистой системы, что и является основной причиной опасности подобного ритма жизни. Поэтому ученые считают, что офисный труд ненамного безопаснее строительных профессий, которые подразумевают физические нагрузки, и может запросто свести в могилу раньше времени.