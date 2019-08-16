Яна Рудковская пустилась в пляс на концерте Светланы Лободы

Яна Рудковская делится с поклонниками всем, что происходит в ее жизни. Накануне она сообщила в Instagram, что отправляется на концерт Светланы Лободы. Несколько часов назад продюсер опубликовала видео, на кадрах которого она пускается в пляс под песню исполнительницы "К черту любовь". Для похода на концерт Яна Рудковская выбрала черное короткое платье без бретелек и туфли на высоком каблуке. В комментарии к посту она поблагодарила Светлану Лободу за выступление, добавив, что все ее друзья под большим впечатлением от того, как работает певица и какую атмосферу создаёт каждая ее песня.В конце своей публикации продюсер назвала Светлану Лободу настоящей "Супер-Звездой". Подписчики отметили, что Яна Рудковская очень хорошо танцует. Всего за несколько часов видео просмотрели более 365 000 пользователей Сети.