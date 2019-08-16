Названа цена дизельной модификации американского пикапа RAM 1500 2020 года





Третье поколение полноразмерного пикапа RAM 1500 с дизельным 6-цилиндровым V-образным двигателем EcoDiesel является лидером в своем сегменте по показателям крутящего момента (650 Нм) и максимального веса буксировки (5,7 тонны). Кроме того, двигатель нового пикапа будет доступен во всех его версиях, в том числе и в RAM 1500 Classic, выпущенном в нынешнем году.В сравнении со своими прямыми конкурентами, компания RAM фактически предлагает самый доступный ценник на рынке. При этом новый автомобиль превосходит конкурентов по показателю уровня тяги к максимальному крутящему моменту. О показателях экономичности нового двигателя RAM 1500 пока ничего не известно.