Меган Маркл позировала с Кейт Миддлтон еще за два года до встречи с принцем Гарри

Меган Маркл в детстве наверняка считала, что мысли материализуются, и примеряла на себя королевскую корону. В юности американке удалось побывать возле Букингемского дворца, сфотографировавшись на его фоне, а позже она вела блог The Tig, рассказывая о том, что в детстве хотела стать Непобедимой принцессой Ши-Ра из мультфильма. В Сети подшучивают, что Меган Маркл явно наколдовала себе жизнь в королевской семье.Так, пользователи обнаружили фото, сделанное в 2014 году, герцогиня позировала с главным редактором U Magazine Дениз Кэш, а в руках держала сам журнал, на обложке которого была Кейт Миддлтон. Кстати, это издание сообщало, что супруга принца Уильяма ожидает мальчиков-близнецов, а родилась Шарлотта.