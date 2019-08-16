Китайский кроссовер Changan CS35 Plus обзавелся российским ценником
Новый китайский кроссовер Changan CS35 Plus, старт продаж которого на российском рынке уже состоялся, будет доступен покупателям по цене от 1,08 до 1,22 миллиона рублей. Такие данные приводит официальный сайт компании Changan.
Стартовый ценник на новый кроссовер Changan CS35 Plus для российского рынка изначально планировалось установить на отметке в 969 900 рублей. Однако эта сумма формировалась с учетом сразу двух скидок: 30 тысяч рублей дисконта предлагалось по кредитной программе Changan Finance и еще на 80 рублей скидки могли рассчитывать участники программы трейд-ин. Без применения этих механизмов стартовая цена автомобиля составит 1 079 900 рублей. За эти деньги покупатели получат Changan CS35 Plus с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 л.с. и механической КПП.
А вот в «люксовой» комплектации кроссовер с теми же двигателем и трансмиссией обойдется покупателям уже в 1 129 900 рублей. За комплектацию «комфорт» с автоматической коробкой передач придется выложить не менее 1 169 900 рублей. А самой дорогой версией станет топовая модификация в комплектации «люкс» - ее производитель оценил в 1 219 900 рублей.
Стартовый ценник на новый кроссовер Changan CS35 Plus для российского рынка изначально планировалось установить на отметке в 969 900 рублей. Однако эта сумма формировалась с учетом сразу двух скидок: 30 тысяч рублей дисконта предлагалось по кредитной программе Changan Finance и еще на 80 рублей скидки могли рассчитывать участники программы трейд-ин. Без применения этих механизмов стартовая цена автомобиля составит 1 079 900 рублей. За эти деньги покупатели получат Changan CS35 Plus с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 л.с. и механической КПП.
А вот в «люксовой» комплектации кроссовер с теми же двигателем и трансмиссией обойдется покупателям уже в 1 129 900 рублей. За комплектацию «комфорт» с автоматической коробкой передач придется выложить не менее 1 169 900 рублей. А самой дорогой версией станет топовая модификация в комплектации «люкс» - ее производитель оценил в 1 219 900 рублей.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:25