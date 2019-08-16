Китайский кроссовер Changan CS35 Plus обзавелся российским ценником





Стартовый ценник на новый кроссовер Changan CS35 Plus для российского рынка изначально планировалось установить на отметке в 969 900 рублей. Однако эта сумма формировалась с учетом сразу двух скидок: 30 тысяч рублей дисконта предлагалось по кредитной программе Changan Finance и еще на 80 рублей скидки могли рассчитывать участники программы трейд-ин. Без применения этих механизмов стартовая цена автомобиля составит 1 079 900 рублей. За эти деньги покупатели получат Changan CS35 Plus с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 л.с. и механической КПП.А вот в «люксовой» комплектации кроссовер с теми же двигателем и трансмиссией обойдется покупателям уже в 1 129 900 рублей. За комплектацию «комфорт» с автоматической коробкой передач придется выложить не менее 1 169 900 рублей. А самой дорогой версией станет топовая модификация в комплектации «люкс» - ее производитель оценил в 1 219 900 рублей.