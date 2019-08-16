Подруга певицы Нюши случайно показала в Сети лицо ее новорожденной дочери
В минувший четверг российская певица Нюша отметила свое 29-летие. Тем же вечером артистка устроила зажигательные танцы, продемонстрировав хорошую форму. А вот одна из подруг Нюши во время вечеринки в честь именинницы случайно засветила в Сети лицо ее 9-месяной дочери.
Близкие и друзья Нюши собрались отмечать день рождения певицы в одном из роскошных отелей Барселоны. Сама артистка решила не публиковать фотографии с этого торжества, впрочем, этот пробел с лихвой восполнили ее подруги. Одна из близких подруг артистки опубликовала в сети снимок, на котором супруг Нюши Игорь Сивов держит в руках 9-месяную дочку артистки, облаченную в светлый костюм и с ленточкой на голове.
Именно по этому снимку многие и предположили, что на руках у Сивова именно дочь певицы, которую та тщательно скрывала от широкой публики, публикуя лишь снимки, на которых не видно лица девочки. Вероятнее всего, этот редкий кадр уже удален со страницы девушки, опубликовавшей его, однако заметить снимок успели многие, поэтому он довольно быстро распространился в Сети.
Близкие и друзья Нюши собрались отмечать день рождения певицы в одном из роскошных отелей Барселоны. Сама артистка решила не публиковать фотографии с этого торжества, впрочем, этот пробел с лихвой восполнили ее подруги. Одна из близких подруг артистки опубликовала в сети снимок, на котором супруг Нюши Игорь Сивов держит в руках 9-месяную дочку артистки, облаченную в светлый костюм и с ленточкой на голове.
Именно по этому снимку многие и предположили, что на руках у Сивова именно дочь певицы, которую та тщательно скрывала от широкой публики, публикуя лишь снимки, на которых не видно лица девочки. Вероятнее всего, этот редкий кадр уже удален со страницы девушки, опубликовавшей его, однако заметить снимок успели многие, поэтому он довольно быстро распространился в Сети.