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Huawei P30 Pro стал лучшим смартфоном на рынке

В 2019-м Huawei P30 Pro стал лучшим смартфоном на рынке. В прошлом году Huawei P20 Pro был признан EISA (Ассоциацией экспертов по обработке изображений и звука) лучшей моделью в Европе, а теперь титул перешел к его приёмнику.

Победителя выбирали более 60 экспертов 29 стран мира из журналов о смартфонах. Награды обретут своих хозяев на церемонии в IFA Berlin.
Последний флагман P-серии был высоко оценен за его широкие возможности, а также за высокий уровень работы четырёх камер, мощный процессор и длительный срок службы аккумулятора. Еще один телефон из семейства Huawei - Honor 20 Pro признан лучшим «смартфоном для жизни». Градиентное 3D-стекло вместе с флагманской камерой и невысокой ценой сделали его конкурирующим лидером в сегменте среднего уровня.

В номинации «Усовершенствованный смартфон» одержал победу OnePlus 7 Pro, объединив в себе все новейшие функции, такие как чипсет Snapdragon 855, до 12 ГБ ОЗУ и хранилище UFS 3.0 с большим изогнутым дисплеем и всплывающей камерой. Бюджетным победителем стал Redmi Note 7, он был удостоен звания смартфона «Лучшая покупка» благодаря встроенному двойному стеклу, чипсету Snapdragon 660, камере на 48 Мп и батарее на 4000 мАч.



 
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 09:02

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