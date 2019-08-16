Huawei P30 Pro стал лучшим смартфоном на рынке





Победителя выбирали более 60 экспертов 29 стран мира из журналов о смартфонах. Награды обретут своих хозяев на церемонии в IFA Berlin.Последний флагман P-серии был высоко оценен за его широкие возможности, а также за высокий уровень работы четырёх камер, мощный процессор и длительный срок службы аккумулятора. Еще один телефон из семейства Huawei - Honor 20 Pro признан лучшим «смартфоном для жизни». Градиентное 3D-стекло вместе с флагманской камерой и невысокой ценой сделали его конкурирующим лидером в сегменте среднего уровня.В номинации «Усовершенствованный смартфон» одержал победу OnePlus 7 Pro, объединив в себе все новейшие функции, такие как чипсет Snapdragon 855, до 12 ГБ ОЗУ и хранилище UFS 3.0 с большим изогнутым дисплеем и всплывающей камерой. Бюджетным победителем стал Redmi Note 7, он был удостоен звания смартфона «Лучшая покупка» благодаря встроенному двойному стеклу, чипсету Snapdragon 660, камере на 48 Мп и батарее на 4000 мАч.