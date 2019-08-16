Врачи рассказали, как сохранить суставы здоровыми





Медики отметили, что холодец и студень, в народе считающиеся полезными для суставов, но на самом деле таковыми не являются. Жирная пища в рационе питания может стать не только причиной лишнего веса, но и артрита из-за давления на подвижные соединения костей. В то же время вредоносность соли несколько преувеличена.Доктора рассказали, как сохранить здоровье суставов. Необходимо следить за своим весом и заниматься спортом. Следует не забывать о распределении нагрузки во время упражнений, так как подвижные соединения костей страдают от повторяющихся движений. Именно поэтому медики считают интенсивную ходьбу полезнее бега. При возникновении устойчивых болей следует обратиться на консультацию ко врачу.