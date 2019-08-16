Рита Дакота стала жертвой обманщиков из фейковых благотворительных фондов

Певица Рита Дакота недавно поплатилась за свою доверчивость и желание помогать нуждающимся. Знаменитость потратила «кучу денег», спасая несуществующую собаку. Девушка, которая попросила у артистки финансовую помощь на лечение животного и некоторое время присылала звезде отчеты и фото, а после получения всей необходимой суммы исчезла, удалив свой аккаунт.Также Рита Дакота рассказала подписчикам своей страницы в Instagram о шарлатанах из "благотворительных фондов", с которыми столкнулась одна из ее коллег: она дала деньги на операцию ребенку, который несколько лет как умер. Как оказалось, даже после кончины малыша кто-то продолжает использовать созданный для сбора средств на его лечение аккаунт, демонстрируя реальные фото, видео и документы, которые лишь немного «подкорректировали» в фоторедакторе.Певица рассказала, что сейчас заработок с помощью выпрашивания денег на лечение встал на поток. Бывшие «хромающие цыганки» из переходов идут в ногу со временем и теперь используют для поиска доверчивых и сочувствующих интернет. Некоторые бреют головы налысо и выдают себя за больных раком, а некоторые собирают огромные суммы на лечение несуществующих животных.Рита Дакота считает подобные махинации фейковых «благотворительных фондов» низостью, которая убивает веру в человечество и желание помогать нуждающимся. Популярная исполнительница призывает шарлатанов одуматься и осознать, что они творят и на каких чувствах спекулируют, ведь подобные аферы не пройдут бесследно ни для самих обманщиков, ни тем более для жертв такого заработка.