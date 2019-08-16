В Сети появился детский снимок Аллы Пугачевой с бантом

У маленькой девочки на фото огромный белый бант на голове и стандартное для детей того времени платьице. Вероятнее всего, этот снимок маленькой Аллы Пугачевой был сделан в незапамятные времена, когда еще был жив «отец народов» Иосиф Виссарионович Сталин.Стоит напомнить, что любимая певица миллионов родилась в 1949 году в Москве. А уже в 5-летнем возрасте родители отдали маленькую Аллу в музыкальную школу. Спустя всего несколько лет она впервые оказалась на сцене, участвуя в большом сборном концерте, проходившем в колонном зале Дома Союзов. Так началась история одной из самых успешных представительниц отечественной эстрады.