В Сети появился детский снимок Аллы Пугачевой с бантом
Одна из фан-страничек певицы Аллы Пугачевой и ее семьи в социальной сети Instagram накануне был опубликован весьма занимательный фотоколлаж. На представленном снимке одну из половин занимает фото совсем юной Примадонны, сделанное, предположительно, еще во времена Сталина.
У маленькой девочки на фото огромный белый бант на голове и стандартное для детей того времени платьице. Вероятнее всего, этот снимок маленькой Аллы Пугачевой был сделан в незапамятные времена, когда еще был жив «отец народов» Иосиф Виссарионович Сталин.
Стоит напомнить, что любимая певица миллионов родилась в 1949 году в Москве. А уже в 5-летнем возрасте родители отдали маленькую Аллу в музыкальную школу. Спустя всего несколько лет она впервые оказалась на сцене, участвуя в большом сборном концерте, проходившем в колонном зале Дома Союзов. Так началась история одной из самых успешных представительниц отечественной эстрады.
У маленькой девочки на фото огромный белый бант на голове и стандартное для детей того времени платьице. Вероятнее всего, этот снимок маленькой Аллы Пугачевой был сделан в незапамятные времена, когда еще был жив «отец народов» Иосиф Виссарионович Сталин.
Стоит напомнить, что любимая певица миллионов родилась в 1949 году в Москве. А уже в 5-летнем возрасте родители отдали маленькую Аллу в музыкальную школу. Спустя всего несколько лет она впервые оказалась на сцене, участвуя в большом сборном концерте, проходившем в колонном зале Дома Союзов. Так началась история одной из самых успешных представительниц отечественной эстрады.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:55