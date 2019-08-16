Американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской области





Как видно по опубликованным порталом данным, самолет радиоразведки ВВС США Boeing RC-135V взлетел с авиабазы Милденхолл, расположенной на территории в Великобритании, днем минувшего четверга, после чего совершил облет территории Калининградской области, пролетая над территориями Литвы и Польши, а также над акваторией Балтийского моря. Это уже не первый случай появления американских самолетов радиоразведки у государственных границ РФ.Отмечается, что зарубежные беспилотные летательные аппараты и самолеты-разведчики в последние месяцы стали все активней появляться у российских границ не только в Калининградской области, но и в регионах, выходящих к Черному морю. Подобная разведывательная техника также нередко проводит профильную работу возле российских баз на территории Сирии. А лидером по числу разведывательных полетов являются США.В Минобороны России ранее призывали США прекратить проведение разведывательных операций у границ страны, однако в Пентагоне эти требования игнорируют.