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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева продает дом родителей

Одна из самых ярких экс-героинь скандального телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева продолжает заботиться о комфорте и благополучии своих родителей. Несколько часов назад телезнаменитость сообщила, что решила продать дом родственников.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева продает дом родителей

Не секрет, что после участия в реалити-шоу «Дом-2» Алене Водонаевой удалось обосноваться в Москве. А чуть позже длинноволосая красавица в столицу перевезла и своих родителей, которые до этого все время жили в Тюмени.

Специально для родственников Водонаева построила особняк в коттеджном поселке под Троицком. Звезда «Дома-2» не единожды указывала на то, что лично продумывала дизайн интерьера жилья, ведь хотела, чтобы ее родителям жилось не только очень удобно, но и уютно.

Не так давно Водонаева вернулась из Америки, где с единственным наследником провела чуть больше месяца. После отпуска Алена решила проведать своих родных, о чем тут же рассказала подписчикам. Как утверждает экс-участница «Дома-2», ей очень нравится приезжать в гости к родителям, ведь у них в загородном доме всегда очень хорошо.


Правда, спустя несколько часов Водонаева сообщила фанатам, что намерена выставить дом родственников на продажу. По словам Алены, она не может никак поверить в то, что совсем скоро этот особняк перестанет быть ее собственностью.

Оказывается, что родителям Водонаевой захотелось переехать на юг.


«Придется продавать все, что строилось для души. Мой любимый домик», - сообщила экс-участница «Дома-2».

К слову, коттедж для родителей Водонаева возвела 8 лет назад.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:40

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