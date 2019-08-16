Звезда «Дома-2» Алена Водонаева продает дом родителей

«Придется продавать все, что строилось для души. Мой любимый домик», - сообщила экс-участница «Дома-2».

Не секрет, что после участия в реалити-шоу «Дом-2» Алене Водонаевой удалось обосноваться в Москве. А чуть позже длинноволосая красавица в столицу перевезла и своих родителей, которые до этого все время жили в Тюмени.Специально для родственников Водонаева построила особняк в коттеджном поселке под Троицком. Звезда «Дома-2» не единожды указывала на то, что лично продумывала дизайн интерьера жилья, ведь хотела, чтобы ее родителям жилось не только очень удобно, но и уютно.Не так давно Водонаева вернулась из Америки, где с единственным наследником провела чуть больше месяца. После отпуска Алена решила проведать своих родных, о чем тут же рассказала подписчикам. Как утверждает экс-участница «Дома-2», ей очень нравится приезжать в гости к родителям, ведь у них в загородном доме всегда очень хорошо.Правда, спустя несколько часов Водонаева сообщила фанатам, что намерена выставить дом родственников на продажу. По словам Алены, она не может никак поверить в то, что совсем скоро этот особняк перестанет быть ее собственностью.Оказывается, что родителям Водонаевой захотелось переехать на юг.К слову, коттедж для родителей Водонаева возвела 8 лет назад.