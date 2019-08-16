Врач-гинеколог рассказала об опасности родов после 60 лет
Россиянки, которые родили ребенка после 60 лет, вероятнее всего, забеременели неестественным путем, а с помощью экстракорпорального оплодотворения, используя донорскую яйцеклетку. Как сообщила заведующая гинекологического отделения Щелковского перинатального центра Юлия Андреева, рожать в таком возрасте опасно как для матери, так и для ребенка.
До этого стало известно, в прошлом году у двух жительниц России старше 60 лет прошли первые роды. Это был исключительный случай. У женщин в таком возрасте овулярный резерв яичников исчерпывается, потому, скорее всего, для оплодотворения была использована донорская яйцеклетка или собственная, которая была заготовлена заранее, пояснила Юлия Андреева.
Процесс рождения ребенка может нанести вред женскому организму из-за большой нагрузки, которая увеличивается за счет того, что органы уже немолоды. Заведующая отделения отметила и риск для будущего ребенка. У таких поздних детей, как правило, наблюдается замедленное развитие, которое является следствием плохого кровоснабжения, так как ослаблена мышечная ткань матки.
До этого стало известно, в прошлом году у двух жительниц России старше 60 лет прошли первые роды. Это был исключительный случай. У женщин в таком возрасте овулярный резерв яичников исчерпывается, потому, скорее всего, для оплодотворения была использована донорская яйцеклетка или собственная, которая была заготовлена заранее, пояснила Юлия Андреева.
Процесс рождения ребенка может нанести вред женскому организму из-за большой нагрузки, которая увеличивается за счет того, что органы уже немолоды. Заведующая отделения отметила и риск для будущего ребенка. У таких поздних детей, как правило, наблюдается замедленное развитие, которое является следствием плохого кровоснабжения, так как ослаблена мышечная ткань матки.