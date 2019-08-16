Вера Брежнева: «Муж любит видеть меня без одежды»





По словам Веры Брежневой, она начала ощущать себя действительно красивой женщиной совсем недавно. «Мне нередко задавали вопрос о том, каково быть самой красивой. Но у меня не было ответа. Я в то время чаще концентрировалась на собственных недостатках. И лишь в последнее время начала осознавать, что вся наша красота как раз и заключается в этих недостатках», - отмечает певица. Теперь, как признается Брежнева, она видит в зеркале каждую свою морщинку и всех их любит.Помогает ей в этом и отношение любимого супруга Константина Меладзе, который уверен, что она самая красивая женщина во всем мире. «Он утверждает, что самой красивой я бываю по утрам: с растрепанными волосами и без косметики. Он очень любит, когда мы одни и я без одежды. При этом его совершенно не заботит, есть ли у меня кубики пресса», - подчеркивает Вера Брежнева.