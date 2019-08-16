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Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева пострадала после съемок в шоу на необитаемом острове

Бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» Нелли Ермолаева приняла участие в съемках нового телешоу. Молодой мамочке пришлось провести несколько дней на необитаемом острове, где ее всю искусали экзотические насекомые.

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева пострадала после съемок в шоу на необитаемом острове

Не секрет, что после участия в реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева не ушла в тень. Брюнетка продолжила развиваться творчески и пробиваться в мир шоу-бизнеса. На сегодняшний день бывшая супруга Никиты Кузнецова является российской телеведущей, дизайнером модных нарядов, певицей, а также бизнесвумен.

Впрочем, не так давно Ермолаева решила испытать новые ощущения и отправилась на остров Мого-Мого, где в компании других известных блогеров преодолевала тяжелые испытания, спала на земле, а также училась договариваться с местными жителями. Правда, звезда «Дома-2» до последнего была убеждена в том, что за кадром о них будут заботиться администраторы проекта «Остров героев».

У себя на страничке в Instagram Ермолаева опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала подписчикам, в каком состоянии находиться ее тело после съемок нового шоу. Под снимком Нелли призналась, что до последнего не понимала масштабов и серьезности игры.


По словам Ермолаевой, ее команде немного повезло, ведь один из участников взял с собой на необитаемый остров тент, который она смогли растянуть между деревьями и создать себе подобие крыши. Внизу они простелили «мягкую перину» из пальмовых листьев, а сверху накинули клеенку.

К слову, в таких условиях Ермолаевой пришлось прожить 6 дней.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14

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