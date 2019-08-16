Житель Зеленогорска сделал эффектное фото яркого болида
Житель города Зеленогорска минувшей ночью сумел сделать эффектную фотографию очень яркого объекта, вошедшего в атмосферу земли на большой скорости. Как оказалось, в кадр попал болид.
Фотографию, сделанную в ночь на 16 августа, мужчина опубликовал в одном из сообществ в социальной сети, отметив, что пойманный им в кадр болид не имеет никакого отношения к метеорному потоку Персеиды. По словам автора фото, этот снимок он сделал у дороги, неподалеку от бывшего завода Сибволокно.
Стоит напомнить, что в эти дни астрономы отмечают период активности самого известного метеорного потока Персеиды, многие любители космоса в эти дни начинают настоящую охоту за удачными снимками метеоритов.
Фотографию, сделанную в ночь на 16 августа, мужчина опубликовал в одном из сообществ в социальной сети, отметив, что пойманный им в кадр болид не имеет никакого отношения к метеорному потоку Персеиды. По словам автора фото, этот снимок он сделал у дороги, неподалеку от бывшего завода Сибволокно.
«Пытался делать тестовые снимки, в этот момент камера была направлена на город. И внезапно небо озарилось ярким зеленым светом. Стало светло, словно днем», - подчеркивает мужчина. По его словам, метеорит светился несколько секунд и двигался с относительно невысокой скоростью.
Стоит напомнить, что в эти дни астрономы отмечают период активности самого известного метеорного потока Персеиды, многие любители космоса в эти дни начинают настоящую охоту за удачными снимками метеоритов.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:06