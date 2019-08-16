Житель Зеленогорска сделал эффектное фото яркого болида

«Пытался делать тестовые снимки, в этот момент камера была направлена на город. И внезапно небо озарилось ярким зеленым светом. Стало светло, словно днем», - подчеркивает мужчина. По его словам, метеорит светился несколько секунд и двигался с относительно невысокой скоростью.



