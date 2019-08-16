Иосиф Пригожин вместе с Валерией откладывают деньги на пенсию





По словам музыкального продюсера, мать его супруги Валерии каждый месяц получает от государства всего 12 тысяч пенсии, в то время как за коммунальные платежи женщина вынуждена отдавать не менее 23 тысяч рублей. На этом фоне, подчеркивает Иосиф Пригожин, они с Валерией решили всерьез задуматься о своем будущем, передает портал «Телепрограмма».Знаменитое семейство, по словам Пригожина, решило самостоятельно копить деньги на пенсию, чтобы на старости ни в чем себе не отказывать. Вместе с тем продюсер посоветовал россиянам поступать так же. Понимая, что далеко не у всех есть такая возможность, продюсер отметил, что даже скромная сумма может превратиться в неплохую инвестицию в будущее.Кроме того, супруги надеются в будущем и на помощь своих детей, в хорошее образование которых вложили немало денег. Отец семейства уверен, что дети в будущем непременно вспомнят о том, кто их воспитал, вырастил и поставил на ноги.