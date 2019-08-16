Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган и его новая пассия Нино Нинидзе познакомили детей

«И бегите от тех, кто не терпит пустоты…», - подчеркнул бывший супруг Ксении Собчак.

На данный момент Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают за границей. Несмотря на то, что парочка официально не признает этого, они продолжают ежедневно делиться с поклонниками свежими фотографиями и Stories, сделанными на фоне одинаковых пейзажей.Так, вчера Виторган опубликовал у себя на страничке в Instagram снимок, на котором он запечатлен спиной к камере, а на его плече лежит женская рука. Под фото Максим написал весьма интригующий пост, в котором посоветовал подписчикам искать того, с кем хорошо в покое, а не в суете и того, с кем можно молчать, а не говорить.Спустя несколько часов в микроблоге Виторгана появились фотографии, на которых он запечатлен в компании своих наследников – 23-летней Полины, 18-летнего Даниила и 2-летнего Платона. Отметим, что похожий снимок, но с сыном, появился и в профиле новой пассии Максима.Именно свежие кадры Виторгана и Нинидзе в Instagram стали поводом для интернет-пользователей сделать вывод, что актеры познакомили своих детей. К слову, Собчак продолжает комментировать снимки экс-избранника, несмотря на то, что он не реагирует на ее отзывы.