АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Австралийский диетолог назвала 7 продуктов для быстрого…
EUR 73.46 USD 65.89
Курс валют на 16.08.2019

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган и его новая пассия Нино Нинидзе познакомили детей

Бывший избранник скандально известной тележурналистки и светской дамы Ксении Собчак – 46-летний российский актер и режиссер-постановщик Максим Виторган продолжает наслаждаться отдыхом в компании новой пассии, а по совместительству и своей коллеги – 28-летней актрисе с грузинскими корнями Нино Нинидзе. Сообщается, что влюбленные уже даже познакомили детей.


На данный момент Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают за границей. Несмотря на то, что парочка официально не признает этого, они продолжают ежедневно делиться с поклонниками свежими фотографиями и Stories, сделанными на фоне одинаковых пейзажей.

Так, вчера Виторган опубликовал у себя на страничке в Instagram снимок, на котором он запечатлен спиной к камере, а на его плече лежит женская рука. Под фото Максим написал весьма интригующий пост, в котором посоветовал подписчикам искать того, с кем хорошо в покое, а не в суете и того, с кем можно молчать, а не говорить.

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган и его новая пассия Нино Нинидзе познакомили детей

«И бегите от тех, кто не терпит пустоты…», - подчеркнул бывший супруг Ксении Собчак.

Спустя несколько часов в микроблоге Виторгана появились фотографии, на которых он запечатлен в компании своих наследников – 23-летней Полины, 18-летнего Даниила и 2-летнего Платона. Отметим, что похожий снимок, но с сыном, появился и в профиле новой пассии Максима.


Именно свежие кадры Виторгана и Нинидзе в Instagram стали поводом для интернет-пользователей сделать вывод, что актеры познакомили своих детей. К слову, Собчак продолжает комментировать снимки экс-избранника, несмотря на то, что он не реагирует на ее отзывы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева пострадала после съемок в шоу на необитаемом…
Житель Зеленогорска сделал эффектное фото яркого…
Иосиф Пригожин вместе с Валерией откладывают деньги на…
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган и его новая пассия Нино Нинидзе познакомили…
Медики назвали полезные свойства…
E Ink показала первый в мире принтер для электронной…
44-летняя Екатерина Архарова впервые стала…
Австралийский диетолог назвала 7 продуктов для быстрого…
В Уфе на судебного пристава наложили порчу с помощью мертвой…
National Interest сравнил бомбардировщики Ту-160 и…
Екатерина Андреева поделилась размышлениями о вреде…
Наталья Водянова поделилась фотографией дочери Невы с шикарной…
Эксперт дал секс-советы для пожилых…
Компания Berlin презентовала чемодан для космических…
Роза Сябитова пояснила, что такое быть супругой состоятельного…
Гарик Сукачев работает над новым альбомом…
Татьяна Булатова удивила поклонников пляжным фото в…
Чаи помогают справиться с заболеваниями пищеварительной…
Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина сильно похудела из-за стрессов на…
Пьер Ришар: «В трудные моменты я смотрел на звёзды и верил, что всё будет…
Ученые из Калифорнии назвали новую причину болезни…
Альбина Джанабаева поделилась редким фото с Валерием…
Денис Тихонов рассказал о росте посещаемости торговых центров…
"Умные" духовки самостоятельно включились без ведома владельцев и нагрелись до 200…
Станислав Садальский назвал Жанну Эппле "алчной…
Лев Лещенко вступился за обвиненного в домогательствах Пласидо…
Ученые: Здоровье мозга обеспечивается контролем кровяного…
Холли Берри встретила 53-летние в мокрой майке и без…
Виктория Лопырева поздравила Тимати с днем рождения, опубликовав клип со своим…
Смарт-часы с рекордной автономностью Huami Amazfit Bip Lite появятся в…
Ученые: Макароны помогают…
Ученые предложили лечить рак новым электромагнитным…
Характеристики нового iPhone 11 "утекли" в…
Лев Прыгунов рассказал, почему не завел детей со второй…
Актриса Ольга Дроздова решила взять фамилию мужа после 25 лет…
Употребление алкоголя во время беременности влияет на ДНК…
Татьяна Брухунова "засветила" Петросяна в своем…
Пилоты A321 решили сажать самолет без шасси в нарушение инструкций…
АвтоВАЗ отзывает в Германии 1,5 тысячи моделей Lada 4x4 из-за опасности…
Майли Сайрус не спешит разводиться с Лиамом…
Просмотреть все новости