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Австралийский диетолог назвала 7 продуктов для быстрого…
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Австралийский диетолог назвала 7 продуктов для быстрого похудения

Известный австралийский диетолог Хлоя Маклеод, работающая со спортсменами, назвала 7 продуктов для быстрого похудения. Она заявила, что не верит в распространенные диеты, исключая только средиземноморскую.
Австралийский диетолог назвала 7 продуктов для быстрого похудения

В беседе с журналистами Хлоя Маклеод заявила, что сбросить лишние килограммы можно с помощью изменения рациона питания. В меню должны постоянно присутствовать 7 продуктов, наличие которых и обеспечит успех в борьбе с ожирением и избыточным весом.

На первом месте оказались орехи, любые и несоленые, и не больше горсти в день. Добавление в салат яблочного уксуса также пойдет на пользу, поскольку этот продукт снижает уровень сахара в крови и стимулирует метаболизм. Далее был назван инжир, богатый кальцием, и яйца, обеспечивающие потребности организма в белках.

Замыкают ТОП-7 полезных для похудения продуктов корица, листовая зелень и овощи. Все это доступно каждому, подчеркивает эксперт.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:37

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