Австралийский диетолог назвала 7 продуктов для быстрого похудения





В беседе с журналистами Хлоя Маклеод заявила, что сбросить лишние килограммы можно с помощью изменения рациона питания. В меню должны постоянно присутствовать 7 продуктов, наличие которых и обеспечит успех в борьбе с ожирением и избыточным весом.На первом месте оказались орехи, любые и несоленые, и не больше горсти в день. Добавление в салат яблочного уксуса также пойдет на пользу, поскольку этот продукт снижает уровень сахара в крови и стимулирует метаболизм. Далее был назван инжир, богатый кальцием, и яйца, обеспечивающие потребности организма в белках.Замыкают ТОП-7 полезных для похудения продуктов корица, листовая зелень и овощи. Все это доступно каждому, подчеркивает эксперт.