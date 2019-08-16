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Медики назвали полезные свойства облепихи

Медики назвали полезные свойства облепихи. Выяснилось, что это распространенная в России ягода полезна при многих заболеваниях.

Употребление облепихи полезно не только в качестве продукта питания, но и как составляющую для масок и настоек для ополаскивания, что хорошо сказывается на волосах и коже головы. Также ягода применяется в борьбе с депрессией. Медики особенно советуют ее людям, подвергающимся стрессу на работе и тем, кому присуща излишняя эмоциональность. Облепиха очищает от шлаков и токсинов, накопившихся в организме. Регулярно употребляя ее, налаживается работа кишечника. Она помогает в борьбе с метеоризмом, запором и вздутием живота.

Этот продукт очищает кожу. Особенно полезно в таком случае масло из облепихи, которое снимает воспаление, восстанавливает кожу и выравнивает тон лица. Ягода к тому же является природным афродизиаком. Это наиболее актуально людям, у которых возникли проблемы с либидо.



 
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Наука
Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 07:47

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