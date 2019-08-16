44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой

«Спасибо за сына. Теперь я отец, самый счастливый на свете», - гласит подпись бизнесмена под этим фото.

На страничке Илясова в социальной сети Instagram накануне была опубликована фотография, на которой он обнимает еще беременную супругу. Этот снимок был сделан в коридоре одной из клиник, в которой, судя по всему, и предстояло рожать Екатерине Архаровой. Тем более, что на этом фото актриса стоит в белом халате и того же цвета сорочке, а ее супруг облачен в одноразовую шапочку и специальную синюю медицинскую униформу.Подписчики разделили с семейством радость рождения первенца и поздравили пару с прибавлением, пожелав младенцу и его матери крепкого здоровья.