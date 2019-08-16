E Ink показала первый в мире принтер для электронной бумаги





Как утверждают разработчики, главная особенность их технологии заключается в том, что подделать документы, напечатанные таким образом, будет невозможно. Сама же электронная бумага представлена в виде небольшого цифрового дисплея, размер которого сопоставим с обычной банковской картой, при этом в нем не содержится никакой электроники. Специальный принтер, поддерживающий новую технологию JustPrintIt, позволяет многократно наносить на дисплей любые изображения.В самой компании E Ink Holdings заявляют, что срок службы цифровой бумаги составит не менее 1 000 циклов печати. В сравнении с планшетами или смартфонами, такая цифровая запись не может быть взломана, а изменить изображение на носителе можно лишь с помощью специального оборудования. В будущем, надеется разработчик, подобная бумага может быть использоваться в качестве многоразовых подарочных карт, а также документов для идентификации личности или транспортных средств.