В Уфе на судебного пристава наложили порчу с помощью мертвой курицы





По словам сотрудника ФССП из Уфы, пытаясь выехать на работу, он наткнулся на следы какого-то магического ритуала на своем авто. Сразу после получения этого странного «послания» мужчина обратился к сотрудникам органов правопорядка с заявлением. Сейчас по факту этого инцидента проводится соответствующая проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.Герой этой истории связывает произошедшее со своей службой, по долгу которой ему приходится заниматься взысканием задолженностей. Поэтому не исключено, что навести порчу на него пытался один из должников. Кроме того, по словам уфимца, ранее он уже получал похожие послания.