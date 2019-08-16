В Уфе на судебного пристава наложили порчу с помощью мертвой курицы
В Уфе сотрудник Федеральной службы судебных приставов обнаружил на крышке капота личного автомобиля мертвую курицу. Вместе с тушкой убитой птицы здесь же лежала и фотография владельца автомобиля в парадной форме ФССП, но с вырезанными глазами. Все свидетельствует о том, что на мужчину пытались навести порчу.
По словам сотрудника ФССП из Уфы, пытаясь выехать на работу, он наткнулся на следы какого-то магического ритуала на своем авто. Сразу после получения этого странного «послания» мужчина обратился к сотрудникам органов правопорядка с заявлением. Сейчас по факту этого инцидента проводится соответствующая проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.
Герой этой истории связывает произошедшее со своей службой, по долгу которой ему приходится заниматься взысканием задолженностей. Поэтому не исключено, что навести порчу на него пытался один из должников. Кроме того, по словам уфимца, ранее он уже получал похожие послания.
По словам сотрудника ФССП из Уфы, пытаясь выехать на работу, он наткнулся на следы какого-то магического ритуала на своем авто. Сразу после получения этого странного «послания» мужчина обратился к сотрудникам органов правопорядка с заявлением. Сейчас по факту этого инцидента проводится соответствующая проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.
Герой этой истории связывает произошедшее со своей службой, по долгу которой ему приходится заниматься взысканием задолженностей. Поэтому не исключено, что навести порчу на него пытался один из должников. Кроме того, по словам уфимца, ранее он уже получал похожие послания.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:21