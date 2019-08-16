National Interest сравнил бомбардировщики Ту-160 и B-1B
Военные эксперты на страницах авторитетного американского издания The National Interest дали оценку двум легендарным сверхзвуковым стратегическим бомбардировщикам. Сравнению подвергли российский Ту-160 и американский Rockwell В-1В Lancer.
Отмечается, что эти самолеты хотя и имеют ряд схожих особенностей, но все же обладают и заметными принципиальными отличиями. Так, по словам экспертов, российский «Блэкджек» Ту-160 создавался, прежде всего, для возможного нанесения ядерных ударов на случай Третьей мировой войны. Но в реальности самолет использовался как средство доставки крылатых ракет, оснащенных ядерными боеголовками. Похожее предназначение получил после модернизации и американский Rockwell В-1В Lancer.
Отличия между двумя бомбардировщиками, подчеркивается в публикации издания, заключаются лишь в типе переносимых ракет. В то же время, авторы материала добавляют, что в скором времени российские инженеры собираются запустить производство модернизированной версии Ту-160М2. Эти бомбардировщики придут на смену использующимся на данный момент Ту-95 и Ту-22М.
Отмечается, что эти самолеты хотя и имеют ряд схожих особенностей, но все же обладают и заметными принципиальными отличиями. Так, по словам экспертов, российский «Блэкджек» Ту-160 создавался, прежде всего, для возможного нанесения ядерных ударов на случай Третьей мировой войны. Но в реальности самолет использовался как средство доставки крылатых ракет, оснащенных ядерными боеголовками. Похожее предназначение получил после модернизации и американский Rockwell В-1В Lancer.
Отличия между двумя бомбардировщиками, подчеркивается в публикации издания, заключаются лишь в типе переносимых ракет. В то же время, авторы материала добавляют, что в скором времени российские инженеры собираются запустить производство модернизированной версии Ту-160М2. Эти бомбардировщики придут на смену использующимся на данный момент Ту-95 и Ту-22М.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:16