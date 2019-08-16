Екатерина Андреева поделилась размышлениями о вреде печали

Екатерина Андреева, телеведущая информационной программы "Время", не так давно побывала в Исландии, о чем рассказывала своим подписчикам в Instagram. Посетив поселения знаменитость поделилась своими размышлениями о вреде печали.Звезда публиковала фотографии местных красот в своем Instagram-аккаунте. Екатерина Андреева посетила уникальную деревню у подножья одного из ледников. Большинство жителей поселения смирились с погодными условиями и бытом. Они всегда готовы к извержению вулкана и его последствиям. Увидев это, телеведущая стала размышлять о вреде печали, приводящей в будущем к депрессии. Знаменитость отметила, что благодаря позитивному настроению, можно перенаправить любую ситуацию в нужное русло. Звезда рекомендует подписчикам больше мечтать, так как даже самое нереальное желание в любой момент может сдать действительностью.Публикация набрала более 229 000 положительных отметок. В комментариях многие подписчики согласились со словами Екатерины Андреевой.