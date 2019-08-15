Пилоты A321 решили сажать самолет без шасси в нарушение инструкций Airbus





Как оказалось, при аварийной посадке на кукурузном поле командир лайнера А321 не стал выпускать шасси и решил сажать самолет без него. Подобные действия идут в разрез инструкциям производителя. Компания Airbus в своем чек-листе указывала необходимость выпустить шасси при посадке на сушу. Эксперты же считают, что сохранность жизней всех пассажиров самолета «Уральских авиалиний» говорит о том, что пилот принял верное решение. Примечательно, что такие же рекомендации дает и компания Boeing.Напомним, ранее самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц прямо после взлета с ВПП аэропорта Жуковский. В результате экипажу пришлось сажать судно с полными баками горючего в экстремальных условиях на кукурузное поле. В результате жесткой посадки травмы получили несколько десятков пассажиров, однако в этом происшествии обошлось без жертв.