Татьяна Брухунова "засветила" Петросяна в своем Instagram

Во время отдыха в Крыму Татьяна Брухунова и Евгений Петросян побывали в Массандровском дворце императора Александра II, где для них организовали экскурсию. На показанных Брухуновой в stories кадрах можно увидеть экскурсовода, ведущего оживленный рассказ об этом месте. В один из моментов в кадре появляется и 73-летний юморист, задающий экскурсоводу вопрос.Судя по всему, Брухунова быстро сообразила, что случайно сняла своего спутника на видео, поэтому она быстро отвела объектив камеры в сторону. Примечательно, что ранее она никогда не публиковала в своих соцсетях фотографий или видео с участием Петросяна. Однако о том, что пара отдыхает в Крыму вместе, поклонники догадались практически сразу.