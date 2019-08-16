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Компания Berlin презентовала чемодан для космических путешественников

Компания Berlin и группа дизайнеров из студии Horizn Studios подписали партнерское соглашение с компанией Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства, предлагающее новую идею для космических туристов будущего. Команда презентовала чемодан, созданный для путешественников в космос.
Компания Berlin презентовала чемодан для космических путешественников

Корпус изделия сделан из углеводородного волокна с графеновым покрытием. Вес такой конструкции составляет девять сотен грамм. Когда чемодан не используется, он имеет возможность плоского складывания. В его составляющих также есть электромагнитная опорная плита, предназначенная для крепления к стенам или полу в условиях невесомости. У изделия имеется функция беспроводной зарядки телефона. Есть возможность совершать телеконференцию с родными на Земле через встроенный видеоэкран.

Дизайнеры работали с астронавтом-тренером Алиссой Карсон, чтобы разработать данную коллекцию. Выход продукции на рынок ожидается к 2030 году совместно с компаниями Spaxe X и Virgin Galactic, которые активно работают над развитием космического туризма.



 
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Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 06:00

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