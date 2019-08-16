Эксперт дал секс-советы для пожилых пар





Как считает эксперт, пожилой возраст позволяет людям лучше исследовать свою сексуальность. К примеру, по его словам, менопауза лишь способствует некоторому снижению либидо, но совсем не означает конец сексуальной жизни. В этом смысле женщины сталкиваются с сухостью и зудом влагалища, а также болезненными ощущениями при оргазмах, при сильном сокращении матки. Мужчинам в пожилом возрасте чаще требуется дополнительное стимулирование.Для насыщения интимной жизни эксперт советует пожилым парам немного изменить привычный им распорядок и завести новый привычки. По его словам, в таком возрасте лучше спать полностью голыми, выбрать кровать другого размера, использовать новые сексуальные позы и игрушки, почаще обниматься и предаваться взаимным ласкам. Кроме того, считает Мохамад Фарук Абдулла, самое главное в полноценной сексуальной жизни – не терять чувство юмора.