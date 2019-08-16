Наталья Водянова поделилась фотографией дочери Невы с шикарной косой

Снимок сделан во время прогулки по морю на яхте. Девочка лакомится напитком, а ее звездная мама выполняет роль фотографа. Нева, обладательница ясных голубых глаз, как отметили подписчики, копия Натальи Водяновой. Однако больше всего внимание поклонников привлекла объемная коса, которая заплетена из густых пшеничных волос. Фолловеры осыпали девочку комплиментами в комментариях.У Невы есть личный аккаунт в Istagram, который она завела на свой 13 день рождения, но он закрыт. В подписчиках у звездной наследницы пока всего 50 человек, а публикаций девочка сделала 10.