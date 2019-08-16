Наталья Водянова поделилась фотографией дочери Невы с шикарной косой
Российская супермодель и актриса Наталья Водянова крайне редко радует поклонников фотографиями детей, но в последнее время она стала часто публиковать снимки с дочерьми и сыновьям. Звезда поделилась фотографией, на которой запечатлена повзрослевшая 13-летняя дочь Нева.
Снимок сделан во время прогулки по морю на яхте. Девочка лакомится напитком, а ее звездная мама выполняет роль фотографа. Нева, обладательница ясных голубых глаз, как отметили подписчики, копия Натальи Водяновой. Однако больше всего внимание поклонников привлекла объемная коса, которая заплетена из густых пшеничных волос. Фолловеры осыпали девочку комплиментами в комментариях.
У Невы есть личный аккаунт в Istagram, который она завела на свой 13 день рождения, но он закрыт. В подписчиках у звездной наследницы пока всего 50 человек, а публикаций девочка сделала 10.
Снимок сделан во время прогулки по морю на яхте. Девочка лакомится напитком, а ее звездная мама выполняет роль фотографа. Нева, обладательница ясных голубых глаз, как отметили подписчики, копия Натальи Водяновой. Однако больше всего внимание поклонников привлекла объемная коса, которая заплетена из густых пшеничных волос. Фолловеры осыпали девочку комплиментами в комментариях.
У Невы есть личный аккаунт в Istagram, который она завела на свой 13 день рождения, но он закрыт. В подписчиках у звездной наследницы пока всего 50 человек, а публикаций девочка сделала 10.
ШоуБиз
Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 07:00