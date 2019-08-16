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Роза Сябитова пояснила, что такое быть супругой состоятельного мужчины

Российская телеведущая и владелец агенства знакомств Роза Сябитова пояснила, что такое быть супругой состоятельного мужчины. Свои мысли звезда рассказала подписчикам в Instagram-аккаунте.
Роза Сябитова пояснила, что такое быть супругой состоятельного мужчины

В своем Instagram-микроблоге Роза Сябитова поделилась, что ей написала 20-летняя девушка, которая хочет выйти замуж за состоятельного мужчину. В семье ее никто не поддерживает, а мама вообще всеми силами отговаривает дочь от этой затеи. Однако подруги, наоборот, приветствуют такой брак, так как появится возможность накопить такое количество финансов, что в случае развода обеспечит безбедную жизнь, дала пояснение Роза Сябитова.

Однако по словам "свахи", поддерживать статус жены состоятельного мужчины совсем непросто. Необходимо всегда следить за своей фигурой и внешним видом, не надеясь при этом быть оцененной. Овладеть таким искусством, как не задавать лишних вопросов, а также знать о делах супруга, но в тоже время, не лезть с советами. Еще уйма обязанностей: быть психологом, нянькой, секретарем и любовницей. Роза Сябитова подчеркнула, что это все будет возможно только при условии, что партнеры любят друг друга, иначе брак обречен на провал.

Большинство подписчиков поддержали звезду. Однако не обошлось и без тех, кто усомнился в словах телеведущей, ведь она сама не замужем.



 
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Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 05:00

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