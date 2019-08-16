Гарик Сукачев работает над новым альбомом «246»

«В одной из песен я играл на менестрели. Этот инструмент чем-то напоминает домбру. У него всего три струны и играет он в миноре и мажоре. Но звук у него действительно интересный. Более того, перед записью песни «Маленькая девочка» я побывал в «Детском мире» и купил маленькое игрушечное пианино, такие же детские бубны, металлофон. В общем, все то, что покупают самым маленьким детям. Все эти детские инструменты звучат в песне», - поделился подробностями певец.





По словам Гарика Сукачева, новый альбом создавался три года, а в записи песен для него принимали участие самые разные музыканты. Как передает «НСН», музыкант также анонсировал появление в новых треках сразу нескольких нетипичных для него инструментов.По словам Сукачева, новый альбом уже полностью записан и сейчас находится на стадии оформления. Поэтому ждать его официального релиза поклонникам артиста осталось совсем немного.