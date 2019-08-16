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Татьяна Булатова удивила поклонников пляжным фото в бейсболке

Всегда изящно одетая Татьяна Булатова удивила поклонников фотографией в бейсболке на пляже. По словам фолловоеров, такой образ молодит звезду.
Татьяна Булатова удивила поклонников пляжным фото в бейсболке

Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова всегда появляется на людях только с ярким макияжем. Увидеть звезду без черных стрелок на глазах и яркой помады практически не представляется возможным. Однако во время отдыха певица себе расслабляется, а коже дает отдохнуть от косметики. Также исполнительница, выступающая только в вечерних платьях, в повседневной жизни придерживается стиля кэжуал, то есть носит кроссовки, джинсы и майки. На море комплект дополняется кепкой.

Каникулы артистка проводит на Мальдавах, откуда и поделилась со своими подписчиками фотографией в своем Instagram-аккаунте. Поклонники отметили, что в таком виде Татьяна Буланова выглядит очень молодо.



 
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Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 03:00

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