Чаи помогают справиться с заболеваниями пищеварительной системы





Неправильное питание, поспешное принятие пищи и вредные привычки сказываются на состоянии кишечно-желудочного тракта. Нередко это сопровождается вздутием живота, тошнотой и появлением язв. Чаи могут предотвратить несварение, обладая противомикробными веществами, устраняя скопление желудочных газов, а также отыгрывают немалую роль в защите слизистой оболочки. Ученые утверждают, что травяной напиток способен снимать спазмы гладкой мускулатуры ЖКТ. В имбирном чае содержатся гингероламы и шогаоламы - соединения, отвечающие за правильное сокращение желудка и его опорожнение. Исследования показали, что хотя бы 1,5 грамма имбиря в день поможет предотвратить рвотные позывы, вызванные беременностью, укачиванием или химиотерапией. В Healthline утверждают, что корень имбиря способен лечить судороги и расстройство желудка.Чай с фенхелем имеет в своем составе антиоксиданты, предотвращающие язву желудка. Трава обеспечивает лучшее движение еды по кишечнику, а также помогает при запоре. Давно известно, что мятный чай потрясающее средство для желудка. Он активирует обмен веществ, что способствует лучшему перевариванию пищи, а масло этой травы помогает при вздутии кишечника. Отвар из одуванчика сокращает мышцы желудка, проталкивая еду в кишечник, а также для него характерны противовоспалительные свойства, помогая вырабатывать желудочную кислоту.