В Кисловодске горит обувной цех





Судя по предварительным сообщениям МЧС, пострадавших и погибших в этом пожаре зафиксировано не было. По словам представителя управления МЧС по Ставрополью Олега Дегтярева, пожар разгорелся в районе Промышленной улицы.«В Кисловодске на ул. Промышленной пожар в тапочном цеху. Предварительно площадь пожара оценивается в 300 квадратных метров. На месте пожара уже работают подразделения пожарно-спасательных служб. Данные уточняются», - отметил представитель чрезвычайного ведомства, добавив, что погибших и пострадавших на данный момент не зафиксировано.