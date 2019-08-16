Пьер Ришар: «В трудные моменты я смотрел на звёзды и верил, что всё будет хорошо»
Выдающийся французский актер Пьер Ришар отмечает день рождения. Звезде мирового кинематографа исполняется 85 лет, в связи с чем интернет-портал «ДНИ24» предлагает вспомнить самые интересные факты из его жизни.
Многие поклонники актерского таланта французского комика считают, что «Ришар» - это его фамилия, но на самом деле это не так. Данное при рождении артисту имя звучит так: Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе. Однако звезда кино не стал использовать звучную фамилию по двум причинам: во-первых, чтобы не «позорить благородный аристократический род», так как семья была против самореализации Ришара на театральной сцене. Во-вторых же, актерский псевдоним должен был быть звучным – поэтому молодой артист «сократил» свое имя.
Детство и юность актер провел в «позолоченной клетке» строгого воспитания. Так как отец Пьера Ришара разорился, когда наследнику было всего три года, он решил отдать сына на воспитание деду – потомку старинного аристократического рода. В итоге будущий актер учился в обычном пансионате с детьми рабочих, однако на занятия его привозили на лимузине. Чтобы хоть как-то сгладить подобное классовое неравенство и найти общий язык со сверстниками, Ришар старался побольше смешить одноклассников.
Единственным, кто верил в актерский успех Ришара, был его дед по материнской линии. Простой моряк был уверен, что «его внук Пьер — единственный, кто добьётся чего-то в жизни», именно благодаря его напутствиям будущая звезда французского кинематографа сумел получить международное признание. Сам актер позднее признавался, что «в трудные моменты смотрел на звёзды и верил, что всё будет хорошо», и именно это помогало ему идти вперед к цели даже тогда, когда семья от него отвернулась.
Свою первую большую роль в кино Ришар получил только в 33 года, зато после этого быстро наверстал упущенное, сыграв в почти сотне картин. Кроме того, актер не единожды воплощал в фильмах любимый образ режиссера Франсиса Вебера - Франсуа Пиньон/Перрен (именно так звали героев нескольких комедий, в которых снимался артист). Эта роль предполагала создание простоватого и наивного характера, поэтому ни один из достаточно внушительной плеяды французских актеров, которые тоже примеряли этот «облик», не справился лучше, чем Пьер Ришар.
Пьер Ришар кроме актерской карьеры, которая является его главным хобби, также занимается виноделием и любит кататься на мотоцикле. Но если в изготовлении напитка непосредственного участия артист не принимает, являясь только владельцем виноградников, то на своем любимом байке звезда колесит уже 40 лет. Знаменитость ездит на «железном коне» не только в пределах Парижа: в 2011 году Ришар совершил небольшую мото-прогулку по Мурманску, где проходили съемки очередного фильма с его участием.
Кроме байкерского опыта, полученного в России, актера со страной связывает еще много приятных воспоминаний: съемки сериала «Парижане» в Тамбовской области, которые особенно запомнились звезде те, что все жители близлежащих сел пытались пожать ему руку, частые посещения отечественных кинофестивалей, совместные театральные постановки, а также дружба с российскими актерами и певцами. В одном из интервью Пьер Ришар даже заявил, что «знает Россию лучше, чем русские», так как во всех городах, где он бывал, артиста принимали как родного.
Многие поклонники актерского таланта французского комика считают, что «Ришар» - это его фамилия, но на самом деле это не так. Данное при рождении артисту имя звучит так: Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе. Однако звезда кино не стал использовать звучную фамилию по двум причинам: во-первых, чтобы не «позорить благородный аристократический род», так как семья была против самореализации Ришара на театральной сцене. Во-вторых же, актерский псевдоним должен был быть звучным – поэтому молодой артист «сократил» свое имя.
Детство и юность актер провел в «позолоченной клетке» строгого воспитания. Так как отец Пьера Ришара разорился, когда наследнику было всего три года, он решил отдать сына на воспитание деду – потомку старинного аристократического рода. В итоге будущий актер учился в обычном пансионате с детьми рабочих, однако на занятия его привозили на лимузине. Чтобы хоть как-то сгладить подобное классовое неравенство и найти общий язык со сверстниками, Ришар старался побольше смешить одноклассников.
Единственным, кто верил в актерский успех Ришара, был его дед по материнской линии. Простой моряк был уверен, что «его внук Пьер — единственный, кто добьётся чего-то в жизни», именно благодаря его напутствиям будущая звезда французского кинематографа сумел получить международное признание. Сам актер позднее признавался, что «в трудные моменты смотрел на звёзды и верил, что всё будет хорошо», и именно это помогало ему идти вперед к цели даже тогда, когда семья от него отвернулась.
Свою первую большую роль в кино Ришар получил только в 33 года, зато после этого быстро наверстал упущенное, сыграв в почти сотне картин. Кроме того, актер не единожды воплощал в фильмах любимый образ режиссера Франсиса Вебера - Франсуа Пиньон/Перрен (именно так звали героев нескольких комедий, в которых снимался артист). Эта роль предполагала создание простоватого и наивного характера, поэтому ни один из достаточно внушительной плеяды французских актеров, которые тоже примеряли этот «облик», не справился лучше, чем Пьер Ришар.
Пьер Ришар кроме актерской карьеры, которая является его главным хобби, также занимается виноделием и любит кататься на мотоцикле. Но если в изготовлении напитка непосредственного участия артист не принимает, являясь только владельцем виноградников, то на своем любимом байке звезда колесит уже 40 лет. Знаменитость ездит на «железном коне» не только в пределах Парижа: в 2011 году Ришар совершил небольшую мото-прогулку по Мурманску, где проходили съемки очередного фильма с его участием.
Кроме байкерского опыта, полученного в России, актера со страной связывает еще много приятных воспоминаний: съемки сериала «Парижане» в Тамбовской области, которые особенно запомнились звезде те, что все жители близлежащих сел пытались пожать ему руку, частые посещения отечественных кинофестивалей, совместные театральные постановки, а также дружба с российскими актерами и певцами. В одном из интервью Пьер Ришар даже заявил, что «знает Россию лучше, чем русские», так как во всех городах, где он бывал, артиста принимали как родного.
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 00:00