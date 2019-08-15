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Западные СМИ о жесткой посадке А-321 в Жуковском: «Чудо на Гудзоне»

Западные СМИ высоко оценили мастерство пилотов самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле после неожиданного столкновения со стаей птиц. А такие крупные издания, как Washington Post и New York Times уже сравнили произошедшее с «Чудом на Гудзоне».

Как пишет британское издание The Sun, «чудесное спасение российского самолета с более чем двумя сотнями пассажиров на борту во время жесткой посадки на кукурузное поле можно считать российской версией «Чуда на Гудзоне»». Речь об инциденте 2009 года, когда самолет компании US Airways, следовавший из Нью-Йорка в Сиэтл через Шарлотт, спустя всего полторы минуты после взлета врезался в стаю птиц и остался без работающих двигателей. Экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно на реку Гудзон, в результате чего все 155 человек остались живы.

Теперь с этим же подвигом сравнивают и мастерство пилотов аварийно севшего в поле лайнера А-321. Отреагировали на происшествие и в Кремле. Как отметил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков, в администрации главы государства в ближайшее время будут выполнены все формальности для награждения пилотов аварийного борта.



 
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Происшествия / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:23

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