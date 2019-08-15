Максим Галкин с детьми Елизаветой и Гарри нашли поляну поганок

Максим Галкин имеет огромное количество преданных поклонников, которые следят за жизнью его звездной семьи. Фанаты юмориста просят чтобы он публиковал посты со своими детьми Елизаветой и Гарри. Знаменитость старается ежедневно делать публикации в соцсетях. Недавно в Instagram Stories Максим Галкин решил показать, как он прогуливается с наследниками. На кадрах видно, как на поляне они находят множество грибов белого цвета. Гарри и Елизавета начинают восхищаться находкой и весело кричат, что это большой урожай поганок. Юморист поддерживает детей и в шутку удивляется.Потом Максим Галкин направляет камеру на сына и тот начинает прыгать по поляне и петь: "Поганочки, поганочни мои". Дочка Аллы Пугачевой и юмориста сразу же поддерживает брата и поет вместе с ним.