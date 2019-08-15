Максим Галкин с детьми Елизаветой и Гарри нашли поляну поганок
В Instagram Stories Максим Галкин показал, как прогуливаясь с детьми Елизаветой и Гарри, они нашли целую поляну поганок. Наследники юмориста и Аллы Пугачевой очень обрадовались такой находке.
Максим Галкин имеет огромное количество преданных поклонников, которые следят за жизнью его звездной семьи. Фанаты юмориста просят чтобы он публиковал посты со своими детьми Елизаветой и Гарри. Знаменитость старается ежедневно делать публикации в соцсетях. Недавно в Instagram Stories Максим Галкин решил показать, как он прогуливается с наследниками. На кадрах видно, как на поляне они находят множество грибов белого цвета. Гарри и Елизавета начинают восхищаться находкой и весело кричат, что это большой урожай поганок. Юморист поддерживает детей и в шутку удивляется.
Потом Максим Галкин направляет камеру на сына и тот начинает прыгать по поляне и петь: "Поганочки, поганочни мои". Дочка Аллы Пугачевой и юмориста сразу же поддерживает брата и поет вместе с ним.
Максим Галкин имеет огромное количество преданных поклонников, которые следят за жизнью его звездной семьи. Фанаты юмориста просят чтобы он публиковал посты со своими детьми Елизаветой и Гарри. Знаменитость старается ежедневно делать публикации в соцсетях. Недавно в Instagram Stories Максим Галкин решил показать, как он прогуливается с наследниками. На кадрах видно, как на поляне они находят множество грибов белого цвета. Гарри и Елизавета начинают восхищаться находкой и весело кричат, что это большой урожай поганок. Юморист поддерживает детей и в шутку удивляется.
Потом Максим Галкин направляет камеру на сына и тот начинает прыгать по поляне и петь: "Поганочки, поганочни мои". Дочка Аллы Пугачевой и юмориста сразу же поддерживает брата и поет вместе с ним.