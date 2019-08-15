Пассажир рассказал, что происходило в салоне Airbus A-321 после жесткой посадки в Жуковском
Самолет Airbus A-321 был вынужден совершить аварийную посадку недалеко от подмосковного Жуковского. Один из пассажиров этого злополучного рейса рассказал о том, что происходило в салоне лайнера во время жесткого приземления на «брюхо».
По словам мужчины, тряска в самолете началась практически сразу же после взлета. Потом в салоне лайнера замигали лампочки и появился запах горелого. Все пассажиры, находившиеся в тот момент на борту, пребывали в шоковом состоянии и точно понимали, что происходит что-то нехорошее, пишет портал «Телепрограмма».
В результате лайнер все же совершил экстренное приземление прямо в кукурузном поле. Самолет при посадке рухнул на «брюхо». Всего, по словам очевидца, пострадали около пятнадцати человек. Кроме того, многие из пострадавших получили травмы уже во время эвакуации с аварийного борта. Всего же в момент происшествия на борту самолета находились 7 членов экипажа и 226 пассажиров. Подоспевшие к месту инцидента огнеборцы сумели оперативно ликвидировать возгорание в салоне самолета.
Эксперты заявили, что пилоты совершили настоящий подвиг, в сложных условиях сумев благополучно посадить машину и обойтись без человеческих жертв. Многие сравнивают ситуацию с сюжетом фильма "Чудо над Гудзоном", основанного, кстати, на реальных событиях.
По словам мужчины, тряска в самолете началась практически сразу же после взлета. Потом в салоне лайнера замигали лампочки и появился запах горелого. Все пассажиры, находившиеся в тот момент на борту, пребывали в шоковом состоянии и точно понимали, что происходит что-то нехорошее, пишет портал «Телепрограмма».
В результате лайнер все же совершил экстренное приземление прямо в кукурузном поле. Самолет при посадке рухнул на «брюхо». Всего, по словам очевидца, пострадали около пятнадцати человек. Кроме того, многие из пострадавших получили травмы уже во время эвакуации с аварийного борта. Всего же в момент происшествия на борту самолета находились 7 членов экипажа и 226 пассажиров. Подоспевшие к месту инцидента огнеборцы сумели оперативно ликвидировать возгорание в салоне самолета.
Эксперты заявили, что пилоты совершили настоящий подвиг, в сложных условиях сумев благополучно посадить машину и обойтись без человеческих жертв. Многие сравнивают ситуацию с сюжетом фильма "Чудо над Гудзоном", основанного, кстати, на реальных событиях.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00