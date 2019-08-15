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Россияне назвали размер справедливой зарплаты

В среднем россиянам для достойной жизни требуется зарплата не менее 66 000 рублей в месяц. Такого мнения придерживаются жители крупных российских городов. Примечательно, что во всех городах, кроме столицы, оценка справедливой зарплаты оказалась выше фактических заработков граждан.

Специалисты страховой компании «Сбербанк страхование жизни» провели среди жителей крупных городов России опрос, по итогам которого установили, что в среднем люди считают справедливой и достаточной для нормальной жизни зарплату в размере 66 000 рублей в месяц. В разных регионах оценки справедливой зарплаты отличаются, однако во всех случаях, утверждают авторы этого исследования, размер желаемой справедливой зарплаты оказался выше, чем фактическая зарплата в регионе. Исключением стала лишь Москва.

В Москве, к слову, участники опроса назвали и наиболее высокий уровень справедливой зарплаты. Как оказалось, в среднем жителям столицы требуется порядка 100 000 рублей в месяц. Чуть ниже запросы у жителей Петербурга – около 77 000 рублей. Самыми же скромными оказались жители Ярославля и Волгограда, которым для достойной жизни оказалось достаточно 59 000 рублей в месяц.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:00

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