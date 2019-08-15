Россияне назвали размер справедливой зарплаты





Специалисты страховой компании «Сбербанк страхование жизни» провели среди жителей крупных городов России опрос, по итогам которого установили, что в среднем люди считают справедливой и достаточной для нормальной жизни зарплату в размере 66 000 рублей в месяц. В разных регионах оценки справедливой зарплаты отличаются, однако во всех случаях, утверждают авторы этого исследования, размер желаемой справедливой зарплаты оказался выше, чем фактическая зарплата в регионе. Исключением стала лишь Москва.В Москве, к слову, участники опроса назвали и наиболее высокий уровень справедливой зарплаты. Как оказалось, в среднем жителям столицы требуется порядка 100 000 рублей в месяц. Чуть ниже запросы у жителей Петербурга – около 77 000 рублей. Самыми же скромными оказались жители Ярославля и Волгограда, которым для достойной жизни оказалось достаточно 59 000 рублей в месяц.