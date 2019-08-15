«Выпендривается, как маленькие дети»: Иосиф Пригожин прокомментировал шутку Ольги Бузовой про блокадников
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о выходке поющей телеведущей Ольги Бузовой. По мнению супруга певицы Валерии, бывшая жена спортсмена Дмитрия Тарасова попросту привлекает к себе внимание широкой публики.
На днях Ольга Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram провокационную видеозапись, которая в считанные минуты распространилась по всем соцсетям. Фолловеров возмутило то, что артистка, которая пользуется популярностью у молодежи, не стесняясь, принялась сравнивать себя с блокадницей. К слову, не оценили такую выходку и многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Так, выходку Бузовой уже прокомментировал Михаил Боярский, Станислав Садальский и Илья Резник. В стороне решил не оставаться и Иосиф Пригожин, который только посмеялся над Ольгой и сравнил ее с маленьким ребенком. В разговоре с репортерами портала «Вечерняя Москва» Иосиф Пригожин указал на то, что Бузова явно «выпендривается».
Как считает Пригожин, Бузова «выпендривается», как маленький ребенок, только для того, чтобы ее заметили.
Нужно сказать, что в числе тех артистов, которые заявили, что не обращают внимания на выходки Бузовой, оказался и Юрий Лоза. Певец подметил, что Ольга ему никогда не была и не будет интересна, ведь она не политик и не общественный деятель, а от ее высказываний жизнь явно не сможет измениться.
На днях Ольга Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram провокационную видеозапись, которая в считанные минуты распространилась по всем соцсетям. Фолловеров возмутило то, что артистка, которая пользуется популярностью у молодежи, не стесняясь, принялась сравнивать себя с блокадницей. К слову, не оценили такую выходку и многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Так, выходку Бузовой уже прокомментировал Михаил Боярский, Станислав Садальский и Илья Резник. В стороне решил не оставаться и Иосиф Пригожин, который только посмеялся над Ольгой и сравнил ее с маленьким ребенком. В разговоре с репортерами портала «Вечерняя Москва» Иосиф Пригожин указал на то, что Бузова явно «выпендривается».
«Мы живет немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит - бред», - подчеркнул музыкальный продюсер.
Как считает Пригожин, Бузова «выпендривается», как маленький ребенок, только для того, чтобы ее заметили.
Нужно сказать, что в числе тех артистов, которые заявили, что не обращают внимания на выходки Бузовой, оказался и Юрий Лоза. Певец подметил, что Ольга ему никогда не была и не будет интересна, ведь она не политик и не общественный деятель, а от ее высказываний жизнь явно не сможет измениться.
«То, что она говорит, не имеет смысла», - добавил артист.