Названо самое мощное и опасное ядерное оружие США





Отмечается, что указанная ракета способна лететь на высоте всего в 300 метров, развивая при этом скорость до 3,5 Маха. Кроме всего прочего, при движении ракеты к цели ее радиоактивное излучение будет отравлять все без исключения объекты, которые попадутся на пути, в том числе здания, лесные насаждения и даже людей.Звание самого опасного ядерного оружия США ракета SLAM смогла получить еще и потому, что в ее боевой части могло размещаться до 26 водородных бомб различной мощности, сброс которых постепенно осуществлялся по пути к цели. Примечателен и тот факт, что каждая такая бомба в сотни раз мощнее тех, что были сброшены американцами на японские Нагасаки и Хиросиму.По некоторым данным, разработку ракеты в конце шестидесятых годов было решено свернуть, потому что это оружие оказалось опасно даже испытывать.