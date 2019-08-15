Секс уменьшает боль при артрите





Ученые заявили, что половой акт уменьшает боли при артрите в большей мере, чем считалось раннее. В исследование приняла участие группа из сотни испытуемых, жаловавшихся на заболевания суставов. По завершению эксперимента больные сообщили, что боль уменьшилась после секса.По словам экспертов, физическое возбуждение человека стимулирует работу надпочечников, выделяющих корнизон, который, в свою очередь, снимает воспаление. Ученые рекомендуют больным на артрит людям не бояться быть активными во время полового акта. К тому же в процессе вырабатываются эндорфины, являющиеся натуральным анальгетиком, действие которого может длиться часами.