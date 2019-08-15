Врачи назвали несовместимые друг с другом лекарства





Так, по словам медиков, ни в коем случае нельзя принимать вместе лекарства от аллергии с сиропом от кашля. Дело в том, что состав этих препаратов во многом схож, причем в обоих случаях в составе присутствуют вещества, которые могут действовать как снотворное.Еще одна нежелательная комбинация включает в себя обезболивающие препараты и антидепрессанты. По утверждению экспертов, одновременное применение таких средств опасно для жизни. Подобное сочетание лекарств, кроме всего прочего, способно вызывать внутренние кровотечения.Третья опасная для здоровья человека комбинация лекарственных средств – аспирин с любыми средствами от тромбозов. Препараты от тромбов являются антикоагулянтами и приводят к снижению уровня свертываемости крови, чтобы сократить риски образования тромбов. Точно таким же действием обладает и обычный аспирин. Одновременное применение таких лекарств заметно усугубит ситуацию, сделает кровь максимально жидкой и тоже приведет к внутренним кровотечениям.Также медики предостерегают людей от совместного употребления опиоидов с парацетамолом. В таком сочетании печени наносится непоправимый вред, в результате у человека может развиться печеночная недостаточность.