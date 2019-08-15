В Подмосковье аварийно приземлился в кукурузное поле самолет А-321 "Уральских авиалиний"
В Подмосковье аварийно приземлился в кукурузное поле самолет А-321 "Уральских авиалиний". Предварительной причиной называется попадание птицы в двигатель с последующим возгоранием.
В Сети появилось видео с места жесткой посадки лайнера. В кадрах, которые демонстрируются на «РЕН-ТВ», можно видеть кукурузное поле и самолет, вокруг которого ходят обеспокоенные люди. Сообщается, что пострадавших в происшествии не было. На борту находились 226 человек, которые были спешно эвакуированы.
В Сети появилось видео с места жесткой посадки лайнера. В кадрах, которые демонстрируются на «РЕН-ТВ», можно видеть кукурузное поле и самолет, вокруг которого ходят обеспокоенные люди. Сообщается, что пострадавших в происшествии не было. На борту находились 226 человек, которые были спешно эвакуированы.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:17